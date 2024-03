È stato sgomberato l'ex alloggio del custode della scuola materna comunale "Francesco Compagna" di Quarto, in provincia di Napoli, interessata da lavori finanziati con il Pnrr per 2,5 milioni di euro che però non potevano partire a causa l'occupazione abusiva. Sul posto si sono recati gli agenti del Commissariato della polizia di Stato di Pozzuoli coordinati dalla dirigente Ludovica Carpino, i carabinieri della Tenenza di Quarto diretta dal Capitano Vincenzo Davide, e gli agenti della Polizia Locale diretti dal comandante Maggiore Ludovico Di Maio. Presente anche personale del Settore Patrimonio e del Settore Lavori Pubblici del Comune di Quarto.