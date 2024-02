Un accordo quadro per la prevenzione e il contrasto all’usura. È stato siglato ieri mattina presso il Palazzo di Governo dal Prefetto di Napoli Michele di Bari e il direttore regionale di Intesa San Paolo e presidente Abi (associazione bancaria italiana) regione Campania, Giuseppe Nargi, alla presenza del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, Prefetto Maria Grazia Nicolò. Nello strumento pattizio è sancita l'istituzione, presso la Prefettura, di un Osservatorio sul fenomeno che tra l'altro curerà la promozione di iniziative d'informazione sull'utilizzo dei Fondi di prevenzione, la diffusione di un'informazione corretta finalizzata all'inclusione sociale e finanziaria delle fasce vulnerabili della popolazione, in particolare microimprese e famiglie in momentanea difficoltà, e lo studio e la proposta di misure di contrasto ai reati di usura e racket.

L'attività volta a contrastare tali odiosi fenomeni costituisce una priorità assoluta, da perseguire mediante ogni utile incremento degli strumenti di sostegno agli operatori economici e alle altre vittime di usura e racket. L'azione di prevenzione, infatti, può essere risolutiva per bloccare la diffusione di tali fenomeni criminali, grave minaccia alla libertà degli operatori economici, agli equilibri di mercato e al rispetto delle normali regole sulla concorrenza. Il Prefetto ha sottolineato «l'urgente necessità di promuovere valide iniziative di accompagnamento perché gli operatori economici e le altre vittime del fenomeno adottino un percorso virtuoso per essere adeguatamente assistiti e per uscire da questo drammatico circolo». «Nell'ultimo ddl in materia di sicurezza vi è un'integrazione alla legge 108/96 con l'inserimento di un tutor», ha spiegato il prefetto Nicolò. «Speriamo che la previsione di questa nuova figura, al di là di quello che può essere un incremento delle denunce, possa essere un sostegno per l'imprenditore nel momento in cui deve reinserirsi nell'economia legale», ha aggiunto il commissario governativo.

Nell’occasione il prefetto Di Bari ha snocciolato il numeri sul fenomeno a Napoli: «Nella provincia di Napoli, nel 2022, registriamo 791 denunce per estorsione e nel 2023 ne abbiamo 814, quindi c'è stato un incremento del 3% circa. Per usura invece abbiamo nel 2022 appena 30 denunce e nel 2023 ne abbiamo 21: meno 30%. Nel Comune di Napoli, in particolare, per usura nel 2022 ci sono state 12 denunce e nel 2023 dieci». Per Di Bari i I nuovi strumenti posti a disposizione di vittime di racket e usura, potrebbero essere quelli del “facilitatore” o tutor o anche una attività meno burocratica rispetto al passato in cui vi è una semplificazione dei procedimenti amministrativi, un accompagnamento sotto il profilo della sicurezza per chi denuncia. «È evidente ha aggiunto il prefetto che anche le associazioni di categoria devono e possono aiutarci in un percorso in cui l'accompagnamento alle varie fasi di questa proficua attività, debba trovare ristoro e contezza anche nelle persone che spesso, quando devono fare una denuncia, possono avere motivi di titubanza su cui noi non possiamo indugiare più di tanto».