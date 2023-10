NAPOLI. Tentata estorsione da capogiro alla dita edile, i nuovi ras del clan Amato-Pagano arrestati pochi giorni fa sfilano davanti al gip per l’interrogatorio di garanzia e decidono di avvalersi della facoltà di non rispondere. Scena muta, dunque, per Salvatore Chiariello, Domenico De Mase e Nicola Schiavone.