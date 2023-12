«Mi ha aggredito fisicamente, sferrandomi un pugno al volto e facendomi rovinare a terra. Ho battuto la testa e mentre ero ancora intontito, mi sono arrivati diversi calci alle gambe ma non sono riuscito a vedere nulla perché ero stordito. Ho sentito Giuseppe Prinno che mi diceva con fare minaccioso “se so che vai alla polizia ti sparo”, sempre in dialetto napoletano. Poi se n’è andato imboccando via Melisurgo».