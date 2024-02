NAPOLI. Bisognava pagare 500 euro per poter vendere i gadget del Napoli durante la festa scudetto dello scorso maggio. A imporre il racket nel quartiere Fuorigrotta sarebbe stato il gruppo criminale che fa capo alla famiglia Troncone. Di nuovo in manette è così finito il presunto ras 55enne Vitale Troncone, con suo figlio Giuseppe Troncone e il cognato Luigi Troncone. In carcere anche il 41enne Benito Divano.