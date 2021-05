NAPOLI. Tessera su tessera il puzzle dell’ultima, e ancora in corso, faida di Ponticelli inizia finalmente a comporsi. Stavolta a finire nel mirino di inquirenti e investigatori sono quattro giovani esponenti del clan De Martino con base al rione Fiat di via Esopo. Sulla testa di Salvatore Cardillo, 20 anni, Vincenzo Di Costanzo, 23 anni, Pietro Frutto, 22 anni, e Ciro Uccella, 22 anni, martedì pomeriggio è precipitato come un’incudine un decreto di fermo che li inchioda all’accusa di duplice tentata estorsione aggravata dalla finalità mafiosa.