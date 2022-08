È morto a Napoli all'età di 56 anni Rodolfo Viviani, storico esponente dei Radicali. Viviani è stato stroncato da un tumore contro il quale ha lottato negli ultimi mesi. Era stato lo stesso Viviani a parlare per la prima volta della sua malattia qualche mese fa sulla sua pagina Facebook, spiegando che aveva iniziato un ciclo di cure all'ospedale Cardarelli di Napoli.

Viviani, soprannominato dagli amici "Mezzacapa", è stato per anni presidente dell'associazione radicale "Per la grande Napoli" e componente della Direzione nazionale dei Radicali italiani, concentrando il suo impegno politico in particolare sulla tematica del sovraffollamento nelle carceri.