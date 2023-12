Nottata di arresti per i carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna che hanno setacciato le piazze di spaccio nell'hinterland dell'area nord di Napoli, in particolare nelle città di Afragola e Cardito. Ad Afragola i carabinieri hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio Mauro Viziola e Giovanni Manzo, 39 e 26 anni entrambi già noti alle forze dell'ordine. Nel loro appartamento i militari hanno rinvenuto e sequestrato 300 grammi di sostanze stupefacenti tra cocaina, hashish, marijuana e crack, oltre a diverso materiale per il confezionamento. Durante le perquisizioni nel complesso Salicelle i carabinieri hanno trovato due fucili a canne mozze perfettamente funzionanti. Le armi sono state scoperte in una cantina abbandonata e sono state sequestrate.

Negli stessi minuti, a Cardito, i carabinieri del Nucleo Investigativo hanno sottoposto a fermo di indiziato per il reato di detenzione illegale di armi, munizionamento e ricettazione il 42enne del posto, già noto alle forze dell'ordine, Antonio Capasso. I militari hanno trovato nell'appartamento dell'uomo due fucili di precisione del valore di 10mila euro l'uno, risultati rubati in provincia di Salerno, e le relative 138 munizioni. Le armi lunghe (una carabina di precisione Bmc europearms, modello 308 match con ottica di puntamento e una carabina di precisione Remington, anche questa dotata di mirino) e i fucili a canne mozze saranno sottoposti ad accertamenti balistici per accertare un loro eventuale utilizzo in fatti di sangue o altri delitti. I tre sono stati trasferiti nel carcere di Poggioreale a disposizione dell'autorità giudiziaria.