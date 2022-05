NAPOLI. Tre associazioni per delinquere smantellate, settanta episodi di truffa contestati, 67 indagati, con il gip del tribunale di Napoli, Anna Imparato, che ha disposto 46 arresti in carcere e 13 ai domiciliari, sequestri di beni immobili, titoli di Stato e postali, distributori di benzina, per un valore complessivo di 2 milioni e 700 mila euro.