AFRAGOLA. A seguito dei gravi episodi di criminalità che si sono verificati negli ultimi giorni interessando gli esercizi commerciali della città, il sindaco Antonio Pannone parteciperà ad un apposito incontro che sarà convocato nei prossimi giorni dal Prefetto di Napoli.

La conferma dell’incontro si è avuta a margine dell’Assemblea Nazionale Anci di Parma dove il primo cittadino ha avuto uno scambio di battute con il Ministro degli Interni Lamorgese che ha confermato l’attenzione del governo sui fatti accaduti ad Afragola.

«Ho rappresentato al Ministro, che ben conosceva la problematica a seguito delle informazioni trasmesse dall’on. Giuseppina Castiello, la necessità di un urgente intervento sui fatti accaduti per ridare sicurezza agli operatori economici della città» ha dichiarato il sindaco.

«Ho ribadito – ha aggiunto Pannone – la totale disponibilità dell’amministrazione comunale a mettere in campo tutte le iniziative necessarie, in sinergia con le forze dell’Ordine, per contrastare queste azioni criminose che offendono tutti i cittadini onesti».