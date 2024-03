NAPOLI. Il casco da moto trovato a pezzi in via delle Scuole Pie a Fuorigrotta, durante il sopralluogo successivo alla terribile sparatoria dell’altro ieri sera, potrebbe essere la chiave per risalire agli autori attraverso i rilievi del reparto investigazioni scientifiche. Mentre prende sempre più piedi l’ipotesi è che si sia trattato di un agguato fallito nell’ambito di una ripresa della guerra di camorra nel quartiere. Ma ancora non è certo che siano nuovamente scesi in campo i gruppi malavitosi Troncone da un lato e Volpe-Baratto dall’altro.