CASERTA. Il capo della polizia, Franco Gabrielli, ha fatto visita al poliziotto della Polizia Ferroviaria Nicola Grimaldi, ricoverato all'ospedale di Aversa, nel Casertano, dopo essere rimasto ferito ieri in seguito al suo intervento durante la rapina alla filiale della Bnl di Aversa, nel Casertano, per difendere un vigilante - anch'egli rimasto ferito - aggredito dai banditi durante l'arrivo di un furgone portavalori. "Il comportamento del collega è stato professionalmente ineccepibile, anche per aver scelto di non usare l'arma che aveva con sé. Avraà sicuramente un riconoscimento e sarà sottoposto a valutazione anche per una promozione per meriti straordinari", ha detto Gabrielli. Il capo della polizia ha poi confermato che entrambi i feriti sono "in ottime condizioni". Il poliziotto, ha speiegato Gabrielli, "ha avuto un enorme sangue freddo; sapeva, per una massima di esperienza, che usare l'arma in quel momento avrebbe provocato conseguenze peggiori anche ai clienti che erano in attesa. Il suo comportamento ineccepibile lo abbiamo potuto osservare direttamente dalle immagini, che spesso parlano più di mille parole".