TORRE ANNUNZIATA. Ieri mattina gli agenti del commissariato di Torre Annunziata hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di Pietro Evacuo, 32enne napoletano con precedenti di polizia. L’uomo è gravemente indiziato in ordine ad una rapina aggravata commessa lo scorso 19 dicembre all’autogrill “Torre Annunziata Ovest” dell’Autostrada A3; nell'occasione, due uomini armati di pistola avevano asportato l'incasso di 580 euro. Le indagini, partite dalle indicazioni fornite dalle vittime e dalla visione delle immagini del sistema di videosorveglianza della struttura, hanno consentito di raccogliere elementi nei confronti del 32enne che, rintracciato e catturato nella sua abitazione al Parco Penniniello a Torre Annunziata, è stato anche denunciato perché trovato in possesso di materiale balistico.