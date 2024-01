TORRE DEL GRECO. Attimi di terrore nella città del corallo per un raid malavitoso ai danni dell’ufficio postale di via Monsignor Felice Romano. Nel pomeriggio di venerdì, due malviventi con i volti coperti da caschi e passamontagna, impugnando la pistola hanno fatto irruzione nei locali incuranti degli utenti che erano in attesa visto anche il primo giorno di consegna della carta per l’ottenimento dell’assegno di inclusione. Sotto la minaccia delle armi, il personale è stato costretto ad aprire le casse automatiche anche se quattro su sette sono rimaste bloccate perché dotate di un sistema di sicurezza. Cosa, questa, che avrebbe fruttato poche centinaia di euro ai due rapinatori che hanno portato via anche la borsa di una delle dipendenti strattonando nella fuga il direttore dell’ufficio mentre due impiegati hanno accusato un malore per la paura e per i quali si è reso necessario l’intervento di un’ambulanza: per loro, per fortuna, solo tanto spavento ma nulla di particolarmente serio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Una delle ipotesi è che i due malviventi si siano serviti di alcuni complici, si pensa a due, che stazionavano fuori dalle Poste a bordo di mezzi con i quali gli autori della rapina si sarebbero poi dileguati. Ma quanto accaduto ha causato anche panico tra le persone che erano presenti al momento del raid: in molti, alla vista delle armi, sono scappati per evitare di essere coinvolti in una situazione che poteva degenerare anche in qualcosa di peggio Sulla vicenda sono scattate immediatamente le indagini da parte dei carabinieri che ora stanno cercando di risalire ai responsabili della rapina. Per questo motivo sono stati ascoltati alcuni dei presenti e sono state anche acquisite le immagini degli impianti di videosorveglianza dell’ufficio postale e di quelli presenti nella zona per ricostruire esattamente quanto accaduto e, naturalmente, provare a identificare gli autori del colpo.