Un uomo di 45 anni è stato arrestato in quanto ritenuto l'autore di una violenta rapina avvenuta il 7 luglio 2022 a Torre del Greco, nel corso della quale una delle vittime, che aveva inseguito i ladri, era stata ferita da un colpo di arma da fuoco alla gamba. Nei confronti del 45enne, indagati per rapina impropria aggravata e detenzione e porto illegali di arma da fuoco in luogo pubblico, è stata eseguita dagli agenti della Squadra mobile di Napoli e del Commissariato di Torre del Greco un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Torre Annunziata su richiesta della Procura oplontina. Secondo quanto ricostruito dalle indagini, la rapina è avvenuta a Torre del Greco, vittime un uomo, la compagna, la sorella e le due figlie minorenni che viaggiavano a bordo di un'auto. I due rapinatori hanno affiancato l'auto, costringendola a fermarsi al lato della strada, e hanno strappato dal collo della vittima una catena d'oro, per poi fuggire. La vittima si è posta all'inseguimento dell'auto degli autori del furto, raggiungendola poco dopo. Ne è nata una colluttazione nel corso della quale uno degli autori del furto ha esploso un colpo di arma da fuoco all'indirizzo dell'uomo che era stato derubato della collana, ferendolo alla gamba destra. Attraverso l'analisi delle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza comunale, è stato possibile individuare il veicolo a bordo del quale viaggiavano gli autori del reato, risultato di proprietà di una società a noleggio. Da successivi accertamenti è emerso che l'auto, il giorno della rapina, era stata utilizzata dal padre del titolare della società, soggetto risultato compatibile con la descrizione fornita dalla vittima e dai suoi familiari, e riconosciuto da questi ultimi come l'autore della rapina.