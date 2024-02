I carabinieri di Napoli, per delega del procuratore partenopeo, hanno sottoposto a fermo un 37enne sospettato di rapina e ricettazione. Il fermo è stato convalidato dal gip di Napoli, che contestualmente ha disposto nei confronti del l’indagato la misura della custodia cautelare in carcere. Le indagini dei militari dell’Arma, coordinate dalla Procura di Napoli, hanno permesso di far luce su due rapine a mano armata commesse lo scorso 15 febbraio a danno di due distributori di carburante. La prima rapina, avvenuta di mattina, nella stazione di servizio in via De Amicis mentre la seconda rapina avvenuta in serata in via nuova Toscanella. In entrambe le circostanze l’ indagato avrebbe utilizzato un’auto oggetto di furto. Nel primo episodio il 37enne avrebbe afferrato per il collo la dipendente dell'impianto per poi impossessarsi di una somma di denaro. Nel secondo colpo, l’indagato avrebbe minacciato con una pistola un dipendente della pompa di benzina. A casa dell'uomo, i carabinieri hanno trovato una pistola scenica priva di tappo rosso.