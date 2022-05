Colpo della "banca del buco" in una gioielleria a Napoli. La rapina è avvenuta in una gioielleria in via Scialoia, nel Borgo Orefici. I ladri hanno fatto irruzione dalle fogne proprio mentre la guardia giurata si trovava appena all'esterno della porta e il titolare dell'attività stava allestendo la vetrina dall'esterno.

I rapinatori hanno quindi chiuso la porta lasciando fuori la guardia giurata e il proprietario mettendo a segno il colpo. Per far desistere proprietario e guardia giurata dal tentativo di entrare nel negozio, uno dei rapinatori ha esploso dei colpi di arma da fuoco verso l'esterno, causando la rottura di un vetro. Una scheggia ha colpito la guardia giurata, ferendolo lievemente al volto.

I rapinatori sono infine scappati nuovamente attraverso le fogne. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato, che indaga sull'accaduto. Il valore della merce rubata non è stato ancora quantificato.