NAPOLI. A Napoli è caccia agli orologi di valore, meglio se Rolex, in ogni zona e non soltanto nei giorni della Movida. Lo dimostrano altri 2 episodi, ultimi in ordine di tempo, accaduti in quartieri diversi della città: uno sul lungomare ieri notte e l’altro in piazza Mercato, 4 sere fa, ai danni di un turista inglese. Reati commessi in territori coperti dal sistema di videosorveglianza e anche da telecamere private, cosicché le forze dell’ordine potrebbero risalire ai responsabili. Ma in considerazione della trascorsa flagranza, difficilmente scatterebbero le manette.