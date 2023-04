In due, in sella a uno scooter, hanno esploso un colpo d'arma da fuoco a salve in un distributore di benzina in via Tre Ponti a Pompei facendosi consegnare da un dipendente 200 euro prima di fuggire. E' successo nella tarda serata di ieri. Sul posto i carabinieri della stazione di Pompei ora impegnati sulle tracce dei banditi. Non ci sono feriti e la dinamica è ancora da chiarire.