NAPOLI. Accoltellato e rapinato dell'iPhone, è ricoverato in prognosi riservata. La scorsa notte i carabinieri della compagnia Napoli Stella sono intervenuti a via Alessandro Poerio per una richiesta di aiuto. Poco prima un 34enne della Tanzania mentre passeggiava a piazza Mancini sarebbe stato avvicinato da 3 persone probabilmente extracomunitarie che, dopo una colluttazione, lo hanno accoltellato alla schiena sottraendogli un iPhone. Sul posto anche personale del 118 che ha trasferito in codice rosso la vittima al Cardarelli. Il 34enne è ancora ricoverato in prognosi riservata per le varie ferite riportate. Indagini in corso da parte dei carabinieri della Napoli Stella. Nella notte accoltellato alla coscia anche un 39enne pakistano che, dopo le cure mediche all'ospedale Pellegrini, è stato dimesso con una prognosi di 10 giorni.