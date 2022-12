Due rapine a distributori di carburante si sono verificate ieri sera nel Napoletano. La prima a Casalnuovo, intorno alle ore 20. I carabinieri della locale Tenenza sono intervenuti a via Siviglia per una segnalazione di rapina. Secondo quanto ricostruito, poco prima ignoti a bordo di uno scooter e armati di pistola avevano rapinato il titolare del distributore di carburante per poi fuggire. Il bottino si aggira sui 2mila euro. Nessun ferito.

La seconda rapina poco dopo, alle 20.30, nel comune di Sant'Anastasia. I carabinieri della locale stazione, allertati dal 112, sono intervenuti in un distributore di carburante a via Pomigliano dove ignoti, a bordo di uno scooter e armati, si erano fatti consegnare del denaro da un dipendente per poi fuggire, esplodendo anche 2 colpi a salve. Su entrambe le rapine indagano i Carabinieri.