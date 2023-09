NAPOLI. Due colpi in un’unica zona, piazza Dante, spingono gli inquirenti a ipotizzare che dietro possa esserci la regia di una nuova batteria di rapinatori dei Quartieri Spagnoli. All’indomani della spaccata ai danni di un negozio self service e di una rapina con la tecnica del buco ai danni di una tabaccheria, gli investigatori sembrano avere le idee piuttosto chiare e, analizzate le immagini registrate da alcune telecamere di videosorveglianza, stanno focalizzando i proprio sospetti su alcuni emergenti “specialisti” dei i vicoli a ridosso di via Toledo.