NAPOLI. Sui fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) «Fdi sarà garante per il Mezzogiorno e la Campania» che non perderanno «un euro», mentre il centrodestra, a dispetto delle tensioni, è chiamato «a dare un segno di coesione al Paese e un Governo di alto profilo». Ad assicurarlo è Sergio Rastrelli (nella foto), coordinatore cittadino di Fdi a Napoli ed eletto in Senato.

Le trattative per la squadra di governo scontano molte difficoltà, come andrà a finire?