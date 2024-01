. Cifre che superano del 73 per cento la media nazionale e premi che vanno dai 721 euro delle province di Avellino e Benevento agli oltre 1.100 di Napoli. Assicurare l’auto in Campania nel 2024 si preannuncia essere un vero e proprio salasso, una stangata nella stangata già nota a livello nazionale, con rincari che si rivelano una vera sfida per il portafoglio dei cittadini.