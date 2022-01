"In relazione al reddito di cittadinanza registriamo nell'area metropolitana di Napoli truffe per 5 milioni di euro. Il tema va affrontato senza demagogia". Lo dice il Presidente della Campania Vincenzo De Luca rivolgendosi al Ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, entrambi a Napoli questa mattina per sottoscrivere l'Accordo per la promozione e l'attuazione di un sistema di sicurezza partecipata e integrata per lo sviluppo della città.

"Sappiamo che ci sono fasce di popolazione che hanno bisogno di sostegno ma ritengo indispensabile un lavoro di filtro preventivo e rigoroso per evitare che questi sostegni possano diventare misura di finanziamento della manovalanza della camorra. Vi prego di essere estremamente rigorosi" chiede il governatore.