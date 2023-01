NAPOLI. A dicembre hanno ricevuto il Reddito o la pensione di cittadinanza 164.215 famiglie della provincia di Napoli per 422.715 persone coinvolte, un numero che supera del doppio le erogazioni in Lombardia che nello stesso mese sono state 81.115 per 151.433 persone coinvolte. Le tabelle dell'Osservatorio Inps sul Reddito e la pensione di cittadinanza lasciano pochi bubbi in merito. Nel mese di dicembre le famiglie che hanno ricevuto il Reddito nel complesso sono state 1.168.722 per 2.483.885 persone coinvolte.