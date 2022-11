NAPOLI. I Regi Lagni nuovo Giardino d’Europa. È il progetto, finanziato con 40 milioni dalla Regione Campania, che interessa un territorio di 1.200 chilometri quadrati, un milione e 600mila abitanti di 95 comuni e quattro province. Il bando ci sarà nel 2023 e sui punta a conclduere tutto entro il 2027. Francesco Todisco, commissario del Consorzio di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno, spiega che «proveremo a realizzare l'autostrada lenta per percorrerla a piedi o in bici verso bellezze del territorio come Carditello».