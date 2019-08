NAPOLI. «Per la sicurezza dei cittadini la Regione Campania ha investito e investe risorse destinate all'installazione di sistemi di videosorveglianza». È quanto si legge in una nota della regione. Dopo l'intervento di realizzazione delle telecamere ai Decumani (1,2 milioni) alla Sanità (200 mila euro), e un ulteriore stanziamento di 100 mila euro lo scorso anno a favore della Municipalità della Sanità per completare anche la zona alta del rione, sono stati stanziati altre risorse per i quartieri di Chiaia, Scampia, Miano e Piscinola. «Il progetto realizzato dalla Regione Campania può ora essere portato in gara per la sua realizzazione, dopo che il Comune di Napoli ha approvato in Giunta - continua la nota - L'intervento prevede l'ampliamento del sistema già esistente sul territorio, grazie al posizionamento di ulteriori 18 telecamere Dome e 74 rilevatori targhe per un investimento previsto pari a circa 400.000 euro. Analogamente per il quartiere Chiaia, al fine di implementare il sistema preesistente, è in corso la progettazione definitiva volta all'installazione di 6 telecamere DOME e 3 rilevatori targhe a supporto delle forze dell'ordine operanti sul territorio. Si sta lavorando, inoltre, anche per la quinta Municipalità e segnatamente per il quartiere Vomero, il miglioramento del sistema di videosorveglianza esistente con l'implementazione delle tecnologie presenti sul territorio».