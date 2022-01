NAPOLI. È tempo di bilanci anche per la Polizia Stradale che tira le somme delle attività svolte nel 2021 appena finito. Ecco l’attività di un anno tradotta in cifre. Il Compartimento della Polizia Stradale per la Campania e la Basilicata con 36.982 pattuglie di vigilanza stradale ha fatto 104.521 controlli di persone, contestando a 85.814 infrazioni al codice della strada. Le violazioni accertate per eccesso di velocità sono state 19.161, sono state ritirate 1.567 patenti di guida e 2.508 carte di circolazioni. I punti patente decurtati sono 101.257.