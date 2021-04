NAPOLI. Blitz a sorpresa nella roccaforte del clan Abbinante, a Scampia, manette ai polsi per i due specialisti dello spaccio. Dopo l’arresto in flagranza di Claudio Inchiumerelli, 40 anni, e l’iniziale irreperibilità del socio Giuseppe Carrano, 38 anni, l’indagine lampo a carico dei pusher in odore di mala è arrivata a un punto di svolta.