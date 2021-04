Riapertura totale e stop al coprifuoco da metà maggio se i dati scientifici continueranno a essere positivi.

Lo dice Matteo Salvini, ospite di Rtl 102.5, parlando del prossimo decreto in tema di riaperture. "Siamo d'accordo con Draghi, entro metà maggio ci sarà un aggiornamento in base ai dati scientifici, se continueranno a essere positivi, dal nostro punto di vista la riapertura deve essere totale, con azzeramento del coprifuoco", ha affermato il leader della Lega, ribadendo la posizione del partito contro il coprifuoco.

"Se c'è qualcosa che non convince, come il coprifuoco, che non ha senso, ma è scelta politica, lo diciamo, in 24 ore quasi 60mila persone hanno firmato il nostro appello online".

Salvini ricorda che "il coprifuoco non porta vantaggio, non c'è in Europa, non c'è a Madrid". "Se la scienza dice bianco e giallo, perché devo restringere la libertà?", aggiunge il leader della Lega. "Gelmini ha detto fino alle 22 poi a casa, mentre altri dicono alle 22 in punto? Per me dipende dal buon senso, che fai alle 22.01 fai le retate? Il no al coprifuoco viene dal basso", ricorda Salvini.

Rispondendo a una domanda sulla mozione di sfiducia al ministro della Salute, Roberto Speranza, che mercoledì sarà in Senato, Salvini ha poi aggiunto: "Prima la leggo, fra oggi e domani, ma oggi si sceglie in Parlamento sui 200 miliardi". "Faccio quello che può andare a buon fine", spiega. "Penso che in Parlamento i numeri ci siano per un commissione d'inchiesta".

Infine, sull'ipotesi della "Lega fuori dal governo" ribadisce: "Ho tutta l'intenzione di stare dentro, per le nostre idee e le nostre battaglie, qualcuno ci vorrebbe fuori, come il Pd di Letta". "Basta che Letta non provochi continuamente, come sta facendo a partire dallo ius soli". "Letta - aggiunge Salvini - può firmare il nostro appello per fermare il coprifuoco".

Pregliasco sulle riaperture: «Coprifuoco da rivalutare fra 15 giorni»

Togliere il coprifuoco alle 22 nell'Italia alle prese con il Covid? "L'evidenza scientifica sull'effetto del coprifuoco non è forte" di per sé, e certamente "non si può proprio arrivare a definire la differenza tra 22 e 23. Di fatto", però, "ampliare o togliere il coprifuoco è sicuramente una facilitazione alla mobilità che è l'elemento determinante per la diffusione del virus: stando più in giro, si aumenta la probabilità dell'infezione attraverso un incremento del numero di contatti". Il virologo dell'università Statale di Milano Fabrizio Pregliasco, intervenuto ad 'Agorà' su Rai3, conferma la propria posizione sul tema: mantenere il coprifuoco alle 22, rimandandone l'estensione anche solo per un po'.

"Io dico in questo momento, in cui l'apertura deve essere progressiva, di valutare l'elemento nel breve, nell'arco di una settimana o meglio 15 giorni - precisa l'esperto - per capire come le cose evolvono e aprire poi a uno step successivo". "Ovviamente senza arrivare fino a luglio", puntualizza. Una progressione nell'allentamento delle misure anti-Covid, secondo Pregliasco ha anche "un valore psicologico: questa molla", è la metafora che usa oggi il virologo, "dobbiamo lasciarla andare lentamente, evitando un effetto esplosivo".

"Le riaperture erano auspicate, richieste, desiderate, necessarie", afferma ancora il virologo, che paragona la situazione attuale dell'Italia a una "molla compressa. Non deve esplodere", auspica il docente dell'università Statale di Milano. "Io temo - ribadisce infatti l'esperto - che un prezzo da pagare con queste aperture lo avremo comunque, e questo prezzo sarà io un rialzo nel numero di casi" di Covid-19. "Questo è da considerare, non sarà immediato", ma sarà inevitabile secondo Pregliasco.

"Siamo in una situazione buona, con dati in calo da 5 settimane - osserva - Però purtroppo abbiamo ancora tanti decessi e soprattutto una grande massa di persone positive, più di mezzo milione, sottostimato" perché la cifra tiene conto solo di chi risulta positivo a un tampone. Le persone che alimentano questo serbatoio, molto spesso giovani, "magari stanno anche bene, ma possano contagiare gli altri".

Quanto alle foto e ai filmati che documentano casi di movida cittadina e assembramenti, queste "immagini fanno paura", commenta il virologo. "Certo sono la punta negativa", mentre "la gran parte degli italiani sta tenendo". Ma "è importante un messaggio continuo di responsabilità - ammonisce l'esperto - Non per rovesciarla sui singoli, ma per lavorare tutti insieme".

Recovery, Draghi oggi alla Camera per illustrare il Piano

Recovery Plan, il premier Mario Draghi oggi alla Camera per illustrare il Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato dal Consiglio dei ministri.

Mercoledì pomeriggio il passaggio al Senato. Secondo quanto si apprende, il premier avrebbe sottolineato ieri l'importanza di andare in Aula per sottoporre il piano sul Recovery al giudizio di Camera e Senato, lasciando intendere che si tratta di un testo non blindato, ma aperto a migliorie. Draghi, riferiscono alcuni ministri, avrebbe assicurato che il passaggio alle Camere del Piano sarà fatto nel rispetto delle prerogative parlamentari.

Sarebbe arrivato, intanto, il disco verde da Bruxelles: la discussione va ora avanti con l'Europa su questioni molto marginali, ha detto ancora, a quanto si apprende, il premier nel corso del Cdm. A sbloccare l'iniziale impasse sul Recovery Plan italiano, a quanto apprende l'Adnkronos, sarebbe stata stata una telefonata nel pomeriggio di sabato tra la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen e Draghi. Intervenendo in prima persona, con una chiamata a Von der Leyen, il presidente del Consiglio avrebbe sciolto alcuni nodi, legati a una serie di passaggi del Piano, compreso il capitolo delle riforme che l'Italia dovrà attuare per accompagnarlo.

Spostamenti regioni gialle, regole: lavoro, turismo e visite private

Spostamenti liberi tra regioni gialle -da Lombardia a Lazio, da Veneto a Campania- con nuove regole da oggi, 26 aprile, anche per chi entra e esce da zona arancione (Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Valle d'Aosta) e zona rossa (Sardegna) per turismo o per visite a parenti e amici. Entrano in vigore le regole del decreto riaperture che -con il ripristino della zona gialla- definiscono cosa è possibile fare anche in relazione a bar, ristoranti, scuola, sport, cinema e teatri.

In materia di spostamenti, la circolare del Viminale ha chiarito che sono liberi quelli tra regioni gialle. Cambiano in particolare le regole per le visite private fino al 15 giugno. Quattro persone (e non solo due) potranno raggiungere un'altra abitazione privata, portando con sè figli minori, di età anche superiore ai 14 anni. Questi spostamenti possono avvenire anche tra regioni gialle differenti e non importa se il viaggio comporti l'attraversamento di una regione arancione o rossa. Tali visite, invece, potranno avvenire in zona arancione all'interno del comune. Sono invece proibite in zona rossa. Sì all'accesso alle seconde case, anche se si trovano in zona arancione o rossa. Lo spostamento in questione fa parte di quelli contemplati tra quelli che rientrano nel ritorno alla propria residenza, non richiede certificati di vaccinazione o guarigione e tampone.

Se gli spostamenti tra zone gialle sono liberi, sono meno elastici quelli in entrata e in uscita da regioni in zona arancione e in zona rossa. Sono ammessi, però, con autocertificazione per motivi di lavoro, di salute e di emergenza.

PASS VACCINALE

Il decreto riaperture introduce in prospettiva lo strumento del pass vaccinale, che renderà più fluidi i movimenti in entrata e in uscita da regioni rosse e arancioni. Il documento deve essere ancora definito in base alle indicazioni che fornirà il ministero della Salute. Cosa bisogna fare, quindi, per gli spostamenti da zona rossa e arancione? Al di là dei casi che richiedono l'autocertificazione (lavoro, motivi di salute, emergenze), bbisogna munirsi di certificazione che attesti l'avvenuta vaccinazione (con la seconda dose ricevuta da non oltre 6 mesi) o l'esito negativo di un tampone eseguiti da non oltre 48 ore. Tali requisiti valgono anche per i minori, sono esclusi i bambini di età inferiore a due anni.

Il pass vaccinale, inserito del decreto, consentirà di spostarsi "da una Regione all’altra anche se si tratta di zone rosse o arancioni", spiega Palazzo Chigi. I requisiti per ottenere il pass, che potrà essere rilasciato anche dal medico di famiglia, sono illustrati: "Può avere il certificato verde chi ha completato il ciclo di vaccinazione (dura sei mesi dal termine del ciclo prescritto), chi si è ammalato di covid ed è guarito (dura sei mesi dal certificato di guarigione), chi ha effettuato test molecolare o test rapido con esito negativo (dura 48 ore dalla data del test)".

Quindi, il lasciapassare spetterà a chi è stato vaccinato e a chi può esibire un tampone molecolare negativo realizzato entro le 48 ore precedenti allo spostamento. Il pass è necessario anche per i minori. Sono esentati i bambini di età inferiore ai due anni. "Le certificazioni verdi rilasciate dagli Stati membri dell’Unione sono riconosciute valide in Italia. Quelle di uno Stato terzo se la vaccinazione è riconosciuta come equivalente a quella valida sul territorio nazionale", rendono noto fonti di palazzo Chigi.