NAPOLI. Continuano i controlli, da parte della Polizia Municipale, sul corretto conferimento dei rifiuti.

In particolare ieri gli Agenti di Polizia Locale hanno operato a Pianura in via Montagna spaccata, via Cannavino, via Padula, via Campanile, via Vecchia Napoli per un totale di 12 controllati e 7 verbalizzati conferimento fuori orario e difforme.

Nella zona di Bagnoli Fuorigrotta in particolare a Piazza Bagnoli, via Consalvo, via Leopardi e Viale Augusto per un totale di 20 controllati e 12 verbalizzati.