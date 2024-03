"Oggi siamo tornati per le strade per ribadire che Acerra e la Campania non sono un palcoscenico per Vincenzo De Luca e Vittoria Lettieri. Crediamo fortemente che i complici del biocidio nella nostra regione non debbano avere spazi di agibilità senza contraddittorio: il racconto della nostra terra come terra salvata da questa amministrazione regionale non è nient'altro che una bugia". È quanto sostengono gli ambientalisti che oggi pomeriggio si sono ritrovati in piazza ad Acerra per un sit-in organizzati in occasione dell'incontro "Una svolta sull'Ambiente", con il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e la consigliera regionale Vittoria Lettieri, che si sta svolgendo nel Teatro Italia di Acerra.

Gli attivisti hanno esposto uno striscione con la scritta "Jatevenne! Acerra non dimentica" e cartelli che invocavano la bonifica del territorio. "I morti della Campania - evidenziano i manifestanti - gridano vendetta: gli impianti di morte, gli sversamenti abusivi, i roghi rappresentano una ferita ancora aperta nel cuore dei cittadini e delle cittadine. Non tollereremo ulteriormente le passerelle di chi prova a ripulirsi la faccia provando ad interpretare il malcontento contro il governo guidato da Giorgia Meloni, noi conosciamo la verità: la sanità, il lavoro, il welfare in Campania li ha smantellati pezzo a pezzo Vincenzo De Luca, illudersi del contrario vuol dire illudersi di una bugia. Rimaniamo in piazza, per strada, in trincea per la battaglia a difesa della nostra terra".