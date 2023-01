Proseguono in tutta Napoli gli interventi di Asia volti a ripristinare la pulizia delle strade dopo i conferimenti straordinari di rifiuti e la presenza dei residui dei botti che, a ridosso della festa di Capodanno, hanno richiesto in molte zone operazioni supplementari di raccolta. Ad annuciarlo Palazzo San Giacomo. Questa mattina, sia al Vomero che al centro ed in tutta la città sono stati incrementati gli interventi straordinari di prelevamento, di pulizia a ridosso delle campane e di spazzamento meccanizzato. Obiettivo: azzerare le criticità rilevate nei giorni scorsi sia nelle vie del centro, piene di turisti in questo periodo, che nelle zone più periferiche.