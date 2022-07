Il piano dell’impiantistica per i rifiuti della Regione Campania «non prevede la realizzazione di altri termovalorizzatori». Lo ha sottolineato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, presentando insieme al sindaco di Napoli Gaetano Manfredi il bando per la realizzazione di un impianto di compostaggio a Napoli Est, nel quartiere Ponticelli. «La precedente ipotesi del governo regionale - ha ricordato De Luca - prevedeva la realizzazione di altri quattro termovalorizzatori, ma nessuno aveva detto dove farli. Noi non ne prevediamo altri, non per ragioni ideologiche ma perché non ci troviamo con i tempi». Il piano regionale, ha ricordato De Luca, «prevede un deciso investimento di 200 milioni di euro per 11 impianti di compostaggio. Abbiamo fatto un lavoro di acquisizione del consenso e della disponibilità da parte dei Comuni che si candidavano a gestire gli impianti; gran parte ha retto l’impegno, qualcuno è venuto meno nel corso dell’opera, ma noi manteniamo l’investimento».

«L’iter è durato dieci anni e l’obiettivo è che sia completato entro il 2023 ed entri in servizio all’inizio del 2024» ha detto il sindaco Gaetano Manfredi. Il progetto si inquadra in una collaborazione tra la Regione e il Comune di Napoli tesa alla realizzazione di moderni processi di trattamento dei rifiuti, nel rispetto degli innovativi principi europei e della economia circolare, in particolar modo del principio della prossimità.