Ammonta a 13 mila tonnellate la quantità di rifiuti speciali solidi non pericolosi (compattati in eco-balle), trasportati dalla CAMPANIA in Puglia e in Abruzzo e sequestrati nel corso delle indagini sullo stoccaggio e smaltimento illecito e sistematico, scoperto dai carabinieri di Bari e Pescara e dalla guardia di finanza di Foggia che hanno arrestato tre persone e ne hanno sottoposte altrettante all'obbligo di dimora. Sigilli anche a 3 capannoni industriali.

Invece di essere portati in discarica i rifiuti venivano collocati in aree e depositi non autorizzati. La Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Bari ha disposto il sequestro di beni e rapporti finanziari degli indagati per un valore di 1.635.282 euro, corrispondente alla stima del profitto illecito conseguito.

Le stesse evidenze investigative sono state approfondite sul piano economico patrimoniale dal Servizio Centrale Investigazioni Criminalità Organizzata della Guardia di Finanza e dalla Compagnia di San Severo. La ricostruzione economico-patrimoniale dei beni e delle disponibilità riconducibili agli appartenenti all'organizzazione, ha permesso di evidenziare il profitto illecito, in termini di costi di smaltimento in discarica non sostenuti.

La Dda ha disposto il sequestro preventivo d'urgenza, eseguito oggi, di 4 compendi aziendali; 4 quote societarie; 4 fabbricati; 9 terreni; 4 polizza vita; 38 rapporti finanziari; fino appunto a un valore di 1.635.282,00 euro.