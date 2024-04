NAPOLI. L'Italia tra il 2022 e il 2023 si è mostrato un paese in movimento, dove le persone scelgono di trasferirsi alla ricerca di una vita migliore. Tra i dati più interessanti emerge la fuga dalle grandi città, in favore di centri più piccoli e a misura d'uomo, spesso situati nelle aree verdi e con buoni collegamenti con le città metropolitane. Napoli non fa eccezione: il capoluogo campano ha visto un saldo migratorio negativo di 3.632 persone nell'ultimo anno.