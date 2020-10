«La decisione del Consiglio Nazionale di rinviare al 2 e 3 febbraio 2021 le elezioni per il rinnovo dei Consigli degli Ordini territoriali dei Commercialisti ci trova pienamente d'accordo. Non possiamo ignorare il periodo delicato come quello che stiamo vivendo, soprattutto in Campania, con i contagi da Covid-19 in costante aumento. Per questo motivo siamo pronti a fare la nostra parte, evitando di mettere a rischio i colleghi che, recandosi nei seggi elettorali, potrebbero non solo essere esposti al contagio a causa degli inevitabili assembramenti, ma a loro volta potrebbero portare il rischio di contagio nelle loro famiglie. E questo non possiamo consentirlo. Siamo prima di tutto cittadini e in questo momento dobbiamo dare una mano a tutelare la salute di tutti». Così Giuseppe Puttini, candidato presidente della Lista Cambiamo Insieme dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Napoli.