NAPOLI. Ieri mattina gli agenti del Commissariato San Paolo e del Commissariato di Bagnoli, nei pressi di un parco in via Rossetti, hanno controllato un uomo a bordo di un’auto in cui sono state rinvenute due mazze da baseball, in alluminio ed in legno, 23 dosi di marijuana per un peso complessivo di circa 40 grammi, 14 dosi di cocaina del peso di circa 20 grammi, un bilancino di precisione e una pistola a salve cal. 8 con caricatore privo di munizioni. I poliziotti hanno sequestrato il materiale e la sostanza stupefacente ed hanno arrestato Francesco Mattera, di 35 anni, per porto di oggetti atti ad offendere e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.