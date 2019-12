NAPOLI. Gli Agenti della Polizia Locale di Napoli appartenenti alla Unità Operativa Stella, hanno rafforzato il dispositivo di controllo del territorio finalizzato principalmente al contrasto degli illeciti di Polizia Amministrativa e di Polizia Stradale nel quartiere Sanità e aree di propria competenza.

Questa mattina, gli agenti, congiuntamente al personale della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, hanno effettuato diciannove controlli ad attività commerciali tra le quali sono state rilevate e sanzionate dodici di queste per occupazioni di suolo pubblico, prive di concessioni, due sequestri ad altrettanti esercizi di vicinato di frutta e verdura, perché esponevano ad agenti inquinanti la propria merce, per un quantitativo di 160 kg e sei sanzioni per illeciti di Polizia Stradale. Inoltre, il personale della Guardia di Finanza, ha rilevato quattro sanzioni, una per mancata emissione di scontrino fiscale e tre per mancata revisione del registratore di cassa.