NAPOLI. Dal prossimo sabato 5 giugno riparte il Campania Express, il treno dell'Ente autonomo Volturno-Eav che collega Napoli mete turistiche e archeologiche come Pompei, Ercolano e Sorrento. Il servizio prevede otto corse giornaliere, inclusi i festivi, sulla tratta Napoli-Sorrento (con fermate intermedie nelle stazioni di Ercolano Scavi, Pompei (Villa Misteri) e di Castellammare di Stabia (funivia del Faito) con fermate previste anche a Vico Equense, Meta, Piano di Sorrento e S. Agnello. Oltre alla possibilità di acquistare i biglietti su www.eavsrl.it o in una delle agenzie di viaggio convenzionate, sono offerti servizi di accoglienza a bordo ed a terra con hostess e steward e garantite corsie e canali dedicati per l'imbarco e lo sbarco dei viaggiatori nelle stazioni. Con queste misure, oltre che con le regolari e continue sanificazioni dei mezzi, Eav intende offrire un servizio "confortevole e sicuro in tutti i sensi". Attraverso accordi di co-marketing sottoscritti con Trenitalia e con Grimaldi lines, i turisti provenienti a Napoli con i treni AV e con gli altri servizi ferroviari, potranno acquistare l'intero itinerario da casa e usufruendo di particolari sconti fino ad Ercolano, Pompei e Sorrento. Allo stesso modo, i crocieristi in viaggio nel Mediterraneo, potranno acquistare i biglietti del Campania Express con un codice sconto nei punti vendita EAV e sulle piattaforme online. "Eav è la prima azienda del Paese Covid-free - assicura il presidente Umberto De Gregorio - Il nostro personale è stato vaccinato e i nostri mezzi sono sicuri. Stiamo attivando accordi di collaborazione con tutte le più importanti istituzioni del territorio e con i maggiori player del trasporto turistico perché dobbiamo ripartire. È nostro dovere anche quello di contribuire a riportare i turisti del mondo in Campania e rinnovato sviluppo sul nostro territorio. Ci auguriamo che il governo elimini al più presto la limitazione di capienza dei mezzi al 50%, oggi oggettivamente insostenibile se riparte al 100 per cento il sistema paese".