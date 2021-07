NAPOLI. Tre quartieri in fibrillazione negli ambienti camorristici: due in maniera palese, uno in modalità silenziosa. È l’analisi più approfondita e recente sulla camorra in città, sicuramente spaccata a metà per l’annosa guerra tra l’Alleanza di Secondigliano e il pianeta Mazzarella, ma anche attraversata da tensioni interne in varie zone. Come a Miano, ai Quartieri Spagnoli e a Forcella, dove il pentimento di Salvatore Giuliano “’o russ” ha lasciato strascichi che arrivano con chiarezza alle orecchie di esperti investigatori e non fanno presagire nulla di buono.