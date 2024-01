NAPOLI. Una manifestazione che vede partecipe migliaia di persone per le strade di via Epomeo, a Soccavo, dopo tanti anni è a rischio: lo storico carnevale di via Epomeo, organizzato dal centro commerciale Epomeo con il patrocinio del Ministero della Cultura, della Regione Campania, del Comune di Napoli e della Camera di commercio, sarebbe vittima delle nuove disposizioni comunali che prevedono il rimborso delle spese per l’utilizzo della polizia Municipale che si aggirerebbe intorno a 6mila euro.

La manifestazione, già pianificata dovrebbe, tra l’altro, coinvolgere i trampolieri di Cava dei Tirreni, la Fanfare dei Carabinieri, il circo Togni e tantissimi artisti napoletani e stranieri. Nel corso degli anni sono stati premiati, sotto la direzione artistica di Fabrizio Fierro, i cantanti Sal DaVinci, Gigi Finizio, Andrea Sannino, Monica Sarnelli, Mauro di Domenico, Lucia Cassini. Domani, lunedì, in una riunione a Palazzo San Giacomo si potrebbe trovare una soluzione per volontà del sindaco Gaetano Manfredi.