Sangue sulla strada, un capoturno della Friulintagli, Roberto Maccan, 43 anni, di Prata è morto in un terribile incidente stradale. L’uomo era alla guida della sua moto, quando per cause ancora da chiarire da parte dei Carabinieri, è stato travolto da un'automobile, una Toyota Aygo condotta da una 51enne di Gaiarine.

La tragedia

Il dramma si è consumato alle ore 19 di martedì 5 ottobre in via Puja a Maron, la strada che da Prata porta a Brugnera.

La dinamica

L'impatto è stato molto forte , la parte anteriore della macchina è stata completamente distrutta. Per il motociclista ogni tentativo di soccorso è stato vano, è deceduto in seguito alle gravi lesioni riportate. Sul posto, oltre al personale sanitario, sono intervenuti anche i Vigili del fuoco.

Si schianta con la sua auto in una casa, Giovanni muore a 19 anni

Tragedia a Grazzanise, paesino di circa 7mila abitanti in provincia di Caserta, dove questa notte è morto in un drammatico incidente un ragazzo di 19 anni:si tratta di Giovanni Apuzzo,.

Il giovane, dopo aver perso il controllo della sua auto si è schiantato contro un’abitazione abbattendo i muri di cinta della struttura. Come racconta da Caserta News, il 19enne è stato subito soccorso sia dagli abitanti della casa , accorsi sul posto dopo il terribile schianto, sia dai vigili del fuoco che lo hanno estratto dalle lamiere.

Inutili i soccorsi

La vittima è stata immediatamente trasportata all’ospedale Pineta Grande di Castel Volturno, ma, purtroppo i medici non hanno potuto far nulla.

Le cause

Ora i carabinieri della stazione di Grazzanise indagano per comprendere la dinamica della tragedia.

Il dolore sui social

Tanti sono i messaggi di cordoglio sui social postati in queste ultime ore per una tragedia che ha sconvolto l’intera comunità.

Schianto sulla regionale, muore un poliziotto di 55 anni. Stava rientrando da lavoro

Sangue sull’asfalto: incidente mortale sulle strade del Friuli, avvenuto, ieri sera, dopo le 20:30, sulla strada regionale 54, all’altezza della rotonda di Moimacco.

Nell’impatto ha perso la vita un poliziotto.

Le cause

Sono ancora in corso accertamenti sulle cause per cui due auto si sono scontrate frontalmente, finendo fuori strada.

La vittima

Nell’impatto ha perso la vita un poliziotto in servizio alla questura di Udine, Gianluca Quaino, di 55 anni. Ferito anche l’occupante dell’altra auto, uno straniero.