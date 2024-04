«Un ridimensionamento della sentenza di primo grado e percorsi di accoglienza e di supporto psicologico». È quanto il garante campano delle persone private della libertà personale Samuele Ciambriello auspica per Simone Isaia, ritenuto responsabile dell’incendio che ha distrutto la “Venere degli Stracci” (nella foto), per il quale oggi inizia il processo d’appello. In primo grado Isaia venne condannato a quattro anni di carcere e a pagare una multa da 4mila euro.