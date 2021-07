L’Rt in Italia è in rialzo così come l’incidenza del Covid: e la variante Delta continua a crescere. Sei sono le regioni con l’Rt oltre 1: tra queste la Campania a 1,12. È quanto emerge dal monitoraggio settimanale dell’Istituto superiore di sanità-ministero della Salute. Sono 19 le regioni che da rischio basso sono passate a quello moderato: le uniche eccezioni la Val d’Aosta e la Provincia autonoma di Trento. Di positivo c’è che nessun territorio è sopra la soglia critica delle terapie intensive.

Ma i contagi aumentano soprattutto tra i giovani. «Ci sono molte regioni a rischio moderato. Fortunatamente in questa fase l’impatto della malattia sulla ospedalizzazione rimane minimo.

La variante Delta è destinata a crescere e per questo occorre tracciare i contatti e prevedere le quarantene, raggiungendo quanto prima la copertura vaccinale con la doppia dose» dice il presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro.

«I prospetta con una crescita dell’occupazione in terapia intensiva e area medica ma comunque inferiore alle soglie critiche del 30 e 40 per cento, ma è possibile che si superi il 10 di occupazione con centinaia di persone ricoverate nello scenario peggiore - spiega -. Sui nuovi parametri si sta lavorando e sono previsti degli incontri anche la prossima settimana. La maggiore attenzione va però posto sul vaccinare col ciclo completo la popolazione e vaccinare anche la fascia dei più giovani.

Ma sulla modifica dei parametri per la classificazione delle Regioni in base al rischio il Cts ancora non si è espresso.

Il tema dell’impatto delle varianti sulla popolazione è un fattore che stiamo studiando e questo dato di avere una parte importante della popolazione vaccinata». Ma proprio su criteri dal ministro della Salute, Roberto Speranza, arriva un’importante anticipazione: «In una fase caratterizzata da un livello importante di vaccinazione è ragionevole che nei cambi di colore e nelle conseguenti misure di contenimento pesi di più il tasso di ospedalizzazione rispetto agli altri indicatori».

Brusaferro parla anche delle scuole

«Il distanziamento è una delle misure di prevenzioni prioritarie. Laddove per motivi straordinari questo tipo di misura non possa essere mantenuta, si può adottare almeno la mascherina chirurgica. Fermo restando le misure della circolazione e il fatto che il personale scolastico sia vaccinato».

Dal canto proprio, il direttore della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, specifica che «la variante Delta corre molto e registra un aumento della trasmissibilità del 60 per cento rispetto alla variante Alfa. Questo virus è più trasmissibile rispetto a quello dell’estate scorsa e in questo momento sta colpendo soprattutto persone giovani.

È un dejà vu di quello che è successo la scorsa estate ma ora c'è il vaccino». Per questo motivo, secondo Rezza la corsa del virus comincerà a rallentare «quando si comincerà a vaccinare un numero sostanzioso di giovani. Al momento ci sono pochi casi che finiscono in ospedale e abbiamo il vaccino con quale dovremmo aver protetto gran parte delle persone più anziane e fragili».

Il direttore della Prevenzione del ministero della Salute aggiunge sul Green Pass che «è la politica a dover fare le scelte, come epidemiologo dico che bloccherei del tutto il virus, ma è chiaro che le esigenze dell’economia e dei singoli fanno si che debbano essere fatte delle scelte equilibrate»