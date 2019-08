SASSARI. Quasi 40 chilogrammi di sabbia bianca rubata dalla spiaggia di Chia, sono state trovate nel portabagagli di un suv di una coppia di francesi, con due figli, stipata in 14 bottiglie di plastica da un litro e mezzo. Il ritrovamento è stato compiuto dagli uomini della Tenenza della Guardia di Finanza di Porto Torres, che ha fermato l'auto mentre si stava imbarcando su un traghetto per Tolone. La coppia si è giustificata dichiarando di non sapere di aver commesso un illecito, avendo solo voluto prendere un "souvenir" della vacanza in Sardegna. I due sono stati denunciati per furto aggravato in concorso.