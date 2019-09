NAPOLI. Ieri pomeriggio gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale sono intervenuti in via Toledo per una segnalazione di furto presso una nota azienda commerciale. I poliziotti, giunti sul posto, hanno verificato che il personale di sicurezza aveva bloccato due giovani mentre una terza persona era riuscita ad allontanarsi con una busta contenente numerosi capi di abbigliamento a cui era stato asportato l’antitaccheggio con una tronchese. I poliziotti hanno arrestato per furto aggravato due fratelli, G.N. ed S.N. di 21 e 18 anni, mentre la terza persona, una ragazza 20enne rintracciata poco dopo, è stata denunciata in stato di libertà.