Circa 150mila euro sono stati sequestrati a un dipendente di una farmacia perché accusato di appropriarsi indebitamente dei medicinali per rivenderli a prezzi vantaggiosi ai clienti. I militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Napoli Nord, hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo, per circa 150.000 euro, emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord nei confronti di un 57enne di origini tunisine, dipendente di una farmacia.

L'attività di indagine, eseguita dal personale del Gruppo di Giugliano in Campania e diretta dalla procura, è partita dalla denuncia presentata da un farmacista, che lamentava numerosi ammanchi di cassa rispetto ai valori formali delle vendite. Dalle indagini e dall'esame delle immagini estrapolate dalle videocamere a circuito chiuso installate nella farmacia, è emerso che uno dei dipendenti si appropriava indebitamente dei medicinali offrendoli a un prezzo concorrenziale e intascando i corrispettivi. Dalle indagini è emerso un legame tra il comportamento del dipendente infedele e gli ammanchi di magazzino, risalenti agli anni precedenti. La procura ha richiesto e ottenuto un decreto di sequestro preventivo per un importo pari a 146.037 euro, trovato sui conti correnti intestati all'indagato.