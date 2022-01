Dolore a Bari, dove si piange per la scomparsa di Prospero Petroni, 58 anni, consulente finanziario pugliese, spirato a Tbilisi a causa del Covid. Come si legge su La Repubblica di Bari, l’uomo era un convinto oppositore del vaccino ma si sarebbe contagiato intorno al 10 gennaio.

La vittima

L’uomo era un runner e un grande sportivo, l'ultimo messaggio inviato a Carmela Glorioso, dirigente dell'Atletica Bitritto, risale al 7 gennaio scorso in cui scriveva: "Ci vediamo la prossima settimana per fare allenamento".

Ma il virus ha fermato la sua corsa e Petroni non potrà più indossare le scarpette e allenarsi per la sua passione più grande.

Il 58enne è morto sconfitto dal Covid in un ospedale di Tbilisi, capitale della Georgia, dove aveva raggiunto la sua compagna per le festività natalizie.

Il virus, continua a seminare terrore anche tra i giovani e miete vittime giorno dopo giorno. L’ultima notizie è una vera e propria tragedia.

Dopo il caso della 28enne incinta di Aprilia deceduta al Policlinico Umberto I, l'altro ieri un’altra grave perdita.

La notizie è riporta dalla testata La Repubblica: a perdere la vita, questa volta, un ragazzo di 27 anni originario di Terracina.

Fino all'ultimo ha negato di avere il covid ma quando le sue condizioni sono diventate piu' gravi e non riusciva piu' a respirare e' andato in ospedale.

I medici gli hanno messo il casco dell'ossigeno ma, da convinto no vax, se lo e' strappato dicendo di non averne bisogno.

I sanitari gli hanno pazientemente spiegato quello che rischiava e alla fine lo hanno convinto a rimetterlo. Ma non e' bastato.

E' morto di covid un 28enne

E' morto di covid un 28enne di Terracina, non vaccinato. E il padre, 55 anni, anche lui non vaccinato, e' attualmente ricoverato in gravi condizioni ed e' intubato.